Diskriminierung von Ausländern Pkw-Maut: EU verklagt Deutschland

Auf Einladung von Verkehrsminister Jörg Leichtfried kommen am 25. Jänner in Brüssel elf EU-Länder zusammen. Neben Österreich nehmen die deutschen Nachbarn Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Belgien, Dänemark, Polen und Tschechien teil.Zugesagt haben zudem Ungarn, die Slowakei und Slowenien. Ziel ist eine Allianz gegen das deutsche Modell, das in den Augen vieler EU-Recht verletzt. Denn: Auch die von der Kommission befürwortete Neufassung sieht ausschließlich die Belastung ausländischer Lenker vor.