BILDER DES TAGES 22.12.2016: Eisbär Inuka wohnt im Zoo von Singapur und feiert seinen 26. Geburtstag. Zur Feier des Tages bekam er eine Torte aus Lachs und Faschiertem (Hintergrund). Die Pfleger versuchten wohl, Inuka einige Salatblätter, versteckt im Lachs, unterzujubeln. Doch einen 26-jährigen Eisbären täuscht so schnell niemand. Hier schleudert er eines der Blätter beiseite, um in Ruhe seinen Fisch mampfen zu können.



Inuka ist Teil eines Spezial-Pflegeprogramms. Er leidet wegen seines fortgeschrittenen Alters unter Arthritis und hat Zahnbeschwerden. In Menschenjahren wäre Inuka 70 (Foto: Wong Maye-E (AP))

Am teuersten: Wien. Mit 13,3 % ist der Anstieg in Niederösterreich deutlich am höchsten. Mehrkosten für einen Haushalt mit 15.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch: 41,49 €. Die Stromnetztarife steigen im Schnitt um 0,4 %. Rückgänge gibt’s in Wien, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Kärnten. Auch Strom wird in Niederösterreich überdurchschnittlich teurer (+9,2 %). Wien: minus 5,9 %.(bob)