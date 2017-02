Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die Pläne der Regierung, ab 2018 in börsennotierten Unternehmen und Firmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten eine Frauenquote einzuführen, sind der Industriellenvereinigung und Kapsch ein Dorn im Auge. Der IV-Präsident sprach sich in der Sendung gegen die Einführung der 30-prozentigen Quote aus."Wir sind grundsätzlich gegen Quoten", sagte Kapsch und begründete das auch damit, dass es schon jetzt "genügend Frauen" in Führungspositionen gebe. Er selbst legte Frauen ans Herz, eher eine Quote für Vorstände zu fordern, weil dort "wirklich das Geschäft gemacht" werde.Kapsch bezog auch noch einmal Stellung zum neuen Regierungsprogramm. Er hob den Beschäftigungsbonus und die geplante Lockerung des Kündigungsschutzes für ältere Mitarbeiter lobend hervor.Wenig überraschend sprach sich der IV-Präsident auch gegen Erbschafts- und Vermögenssteuern aus. Ein anderes Thema war das Volksbegehren gegen die Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TiSA , Kapsch bezeichnete dieses als "Hetzkampagne".