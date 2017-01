Rückrufe in USA und Kanada Kinder von Kommoden getötet: Ikea zahlt 48 Mio Euro

Das schwedische Möbelhaus Ikea ruft seinen "Mysingsö"-Klappliegestuhl wegen Sturz- und Einklemmungsgefahr zurück.Nach dem Waschen des Stoffs besteht die Möglichkeit, dass der Stuhl nicht korrekt montiert wird, was zu Stürzen oder dem Einklemmen von Fingern führen könnte. Ikea wurden fünf Vorfälle gemeldet, bei denen der Liegestuhl nach falscher Montage bei Gebrauch zusammengebrochen war.Bei allen fünf Meldungen hatten sich die betroffenen Personen auch die Finger verletzt und brauchten medizinische Behandlung. Die gemeldeten Vorfälle ereigneten sich in Finnland, Deutschland, USA, Dänemark und in Australien.Ikea bittet Kunden, die einen "Mysingsö"-Liegestuhl erworben haben, diesen zu einer Filiale zurückzubringen. Dort wird der Stuhl entweder durch einen neuen ersetzt oder der volle Kaufpreis rückerstattet.