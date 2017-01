Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Bereits im letzten Jahr warnte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit vor dem Krebsrisiko durch Palmöl. Dieses ist in Süßigkeiten, Backwaren oder Glace enthalten. Ebenso in Kosmetik und Waschmitteln.Und auch im beliebten Brotaufstrich Nutella ist der umstrittene Rohstoff drin. Hersteller Ferrero nutzt es, damit Nutella cremig und gut streichbar wird. "Wenn wir Nutella ohne Palmöl herstellen würden, würden wir einen schlechteren Ersatz für das echte Produkt produzieren", sagte Ferrero-Einkaufsleiter Vincenzo Tapella.Statt Palmöl zu ersetzen startet Nutella nun eine grosse Werbekampagne: In TV-Spots wirbt Ferrero für Palmöl und betont, dass der natürliche Rohstoff sicher sei. Ihr Produkt sei aufgrund der schonenden Herstellungsweise ungefährlich. Das hätten auch hunderte Tests gezeigt.Dennoch reagieren die ersten Läden: Sie nehmen Nutella aus dem Verkauf: Darunter ist gemäß "Blick.ch" auch Italiens größte Supermarktkette Coop.