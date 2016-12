Für die Tasse Kaffee wird man nächstes Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen - auch in Österreich. (Foto: Fotolia)

Für die Tasse Kaffee wird man nächstes Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen - auch in Österreich. (Foto: Fotolia)

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Österreich unter Top 10 Hier ist der Kaffee am teuersten

Markteintritt 2017 geplant Starbucks will Kaffee auch in Italien verkaufen

Das Unternehmen begründete dies am Dienstag in Hamburg mit den höheren Einkaufspreisen für Rohkaffee und dem schwächeren Euro. Für Österreich ist mit einer ähnlichen Vorgehensweise zu rechnen, hieß es aus dem Unternehmen. Ein genauer Zeitpunkt dafür steht allerdings noch nicht fest.Seit dem Frühjahr dieses Jahres ist Rohkaffee teurer geworden. Der Preis hat sich inzwischen im Bereich von 1,40 Dollar pro Pfund (453 Gramm) eingependelt. Zuvor schwankte der Kurs zwischen 1,10 Dollar und 1,20 Dollar je Pfund (453 Gramm).Die Preispolitik von Tchibo ist wichtig für den deutschen Markt. Der Konzern legt die Preise in seinen Filialen selbst fest. Ähnliches gilt für Aldi Süd und Aldi Nord: Sie besitzen eigenen Kaffeeröstereien und bestimmen die Preise selbst. Tchibo hatte die Preise für Kaffee zuletzt im Sommer 2015 gesenkt.