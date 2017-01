Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Tchibo hebt die Preise an Kaffee wird nächstes Jahr deutlich teurer

Laut Tschibo seien die Einkaufspreise für Rohkaffee gestiegen, aber auch der schwächelnde Euro sei Schuld am Anstieg des Kaffeepreises. Rohkaffee wird in Dollar gehandelt - der Euro hat zuletzt gegenüber der US-Währung deutlich an Wert verloren.Rohkaffee ist seit dem Frühjahr deutlich teurer geworden. Von Kursen zwischen 1,10 und 1,20 Dollar je Pfund (453 Gramm) erhöhte sich der Preis zeitweise auf 1,70 Dollar und hat sich nun im Bereich von 1,40 Dollar eingependelt.Tchibo ist richtungsweisend für den deutschen Markt, weil der Konzern die Preise in seinen Filialen selbst festlegen kann.Tchibo hatte die Preise zuletzt im Sommer 2015 gesenkt.