Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Geld wird gespendet "Ö3-Weihnachtswunder" sammelte 1,9 Millionen Euro

Fünf Tage lang saßen die Ö3-Moderatoren in einem gläsernen Studio in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck, wer sich ein Lied wünschte, spendete dafür. So kamen fast 2 Millionen Euro (1.899.475) zusammen. Auch die Ö3-Wundertüte zahlte sich wieder voll aus. Mit ihren alten Handys trugen die Österreicher mehr als eine halbe Million Euro bei.Insgesamt wurden 6.860.981,88 Euro für den "Licht ins Dunkel"-Soforthilfefonds locker gemacht. Das Geld geht an Familien in Not in Österreich. Mit dem Geld aus dem Vorjahr wurden 5.000 Familien und mehr als 16.000 Kinder unterstützt.