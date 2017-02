"The Swing", ein großflächiges Online-Werbemittel, das quasi wie ein Pendel über die Seite schwingt, soll die Aufmerksamkeit der "Heute.at"-User auf sich ziehen. Der User hat dabei die Möglichkeit, die Schwingfunktion ganz einfach aus- bzw. wieder einzuschalten."Wir sind begeistert, diese Innovation erstmals mit McDonald’s in Österreich umsetzen zu dürfen", freut sich Mag. Alexander Leitner, Geschäftsleitung Heute Online Verkauf, auf den Kampagnenstart.Jörg Pizzera, Marketing Director von McDonald’s Österreich, zu "The Swing": "Wir beschäftigen uns intensiv mit aktuellen Werbe-Trends und testen gerne neue Formate."