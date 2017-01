Reform als Hoffnungsschimmer Lohnsteuer: 28,3 Milliarden für den Finanzminister

Das Prinzip ist einfach: Personen, die wenig verdienen oder Pensionen beziehen und gleichzeitig keine Sonderausgaben, Absetz- oder Freibeträge in ihre Steuererklärung eintragen können, brauchen sich in Zukunft um nichts mehr zu kümmern. Der Steuerausgleich geschieht automatisch, das Geld wird überwiesen.Für all jene, die sich unsicher sind, ob sie von der neuen Regelung betroffen sind, gibt es keinen Grund zur Sorge, wie das Finanzministerium gegenüber "ORF.at" beruhigt. Alle Betroffenen bekommen vier Wochen vor der Auszahlung einen Brief vom Finanzamt. Reagiert man auf diesen nicht, kommt im zweiten Halbjahr 2017 automatisch eine Überweisung aufs Konto.Wer gerne selbst seine Steuererklärung macht, kann dies auch weiterhin tun - auch wenn man das "automatische Geld" schon bekommen hat. Die "händisch" eingereichte Steuererklärung übertrumpft den Automatismus, die Summen werden gegengerechnet.