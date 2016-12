Überraschung am Flughafen A1 brachte fünf Familien für Weihnachten zusammen

Meistgewünschter Song der Ö3-Hörer war "Hallelujah" von den Pentatonix. Seiler und Speer, Wanda, Pizzera & Jaus, Bilderbuch und Rainhard Fendrich gaben Livekonzerte im Studio.Virginia Ernst, Thorsteinn Einarsson, Zoe, Julian Le Play, Filous, Thomas David, Flowrag und zahlreiche weitere Künstler steuerten ebenfalls Auftritte bei.Eine erste Erfolgsbilanz konnte Ö3-Chef Georg Spatt auch hinsichtlich der "Ö3-Wundertüte" ziehen. Zum bereits zwölften Mal hatte der Sender dazu aufgerufen, alte Handys umweltgerecht zu entsorgen und damit bargeldlos für Familien in Not in Österreich zu spenden. Bisher konnten auf diesem Weg 507.366 Euro gesammelt werden.