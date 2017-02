Im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeuten die Jänner-Werte von heute.at laut ÖWA bei den Unique Clients ein Plus von 17,9 %, bei den Visits ein Zuwachs von 44,16 %, und bei den PI sogar um 60,99 %.Im Dezember 2016 zählte die online-Seite 2.709.036 Unique Clients, im Jänner 2.931.618, also fast 3 Millionen Unique Clients. Im Vergleich zum Jänner 2016 (2.210.754 UC ) ein Plus von 32,61 %. Das Wachstum im Einzelangebot zeigt sich auch bei den Page Impressions (PI): von 15.741.559 (Jänner 2016) auf 37.866.433 – ein satter Zuwachs von 140,55 %.Sattes Wachstum auch auf netdoktor.at: Mit 2.939.798 UC im Jänner konnte gegenüber dem Vorjahresmonat ein Zuwachs von 11,02 % erzielt werden.Geschäftsführer Wolfgang Jansky: „Unsere konsequente Strategie „online first“ zahlt sich aus, wie die neuen ÖWA-Zahlen beweisen. Wir werden auch in Zukunft diese Strategie ausbauen und mit heute.at die führende Digital-Marke Österreichs sein“Mag. Maria Jelenko, stv. Chefredakteurin der „HEUTE“-Medien und zuständig für die digitale Strategie: „Zu diesem Erfolg beigetragen hat auch unsere extrem aktive Leser-Community, die uns täglich mit interessanten Bild- und Videoinhalten beliefert“.Mag. Maria Jelenko-BenediktGeschäftsführende Chefredakteurin OnlineDJ Digitale Medien GmbHHeiligenstädter Lände 29/61190 WienT: +43 (0) 50 950-12320M: +43 (0) 664 815 09 73F: +43 (0) 50 950-12222www.heute.at