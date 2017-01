Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Totalausfall Bankomatkassen in ganz Österreich außer Betrieb

Am 1.1.2017 ging nichts mehr: Wer zu Jahresbeginn seinen Einkauf, seinen Autotank oder seine Schi-Karte per Bankomat bezahlen wollte, hatte Pech. Zwar funktionierten die Barbehebung und die Quick-Funktion, aber die Zahlung an der Bankomatkasse wurde verweigert.Die Betreiberfirma "SIX Payments" meldete in der Früh ein technisches Problem, an dessen Behebung sofort mit Hochdruck gearbeitet wurde. Um 15.16 Uhr dann die Erfolgsmeldung: Alles funktioniert wieder.Wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte, lag es weder an der "Schaltsekunde", die vor Silvester eingezogen wurde, noch an einem Hackerangriff. Es sei ein "normales technisches Problem" gewesen.