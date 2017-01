BILDER DES TAGES "Und wie lauten deine Nuklear-Codes?" Imitatoren von Neo-US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un fahren in Hongkong gemeinsam U-Bahn. (Foto: Reuters)

Vertreter von elf EU-Ländern kamen am Mittwoch auf Einladung von Verkehrsminister Jörg Leichtfried in Brüssel zusammen, um über das weitere Vorgehen in Sachen deutsche Pkw- Maut zu beraten. Denn: Unterm Strich werden nur ausländische Lenker zur Kasse gebeten. Am frühen Abend fiel die Entscheidung: Nach Lektüre der ebenfalls am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossenen Nachbesserung zur Pkw-Maut wollen Österreich und Luxemburg ein Gutachten in Auftrag geben.Sollte – voraussichtlich im März – auch der Bundestag zustimmen, gibt es neuerlich ein Treffen der Gegner – wohl mit einer Klage als Folge. Nicht nur in den Augen von Leichtfried verstößt nämlich das deutsche Modell gegen EU-Regeln. Zudem gehe es auch darum: "Gilt in Europa noch die Stärke des Rechts oder gilt jetzt das Recht des Stärkeren?"