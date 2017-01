Wien übernimmt OSZE-Vorsitz Kurz will Russland-Sanktionen lockern

Die schlechten Nachrichten zuerst: 2015 hat die EU um 17,6 Milliarden Euro weniger Geld von den Russen bekommen. Österreich hätte 550 Millionen Euro mehr einnehmen können. Während in der ganzen EU 400.000 Jobs wegfielen, sind in Österreich 7.000 Arbeitsstellen durch diesen Rückgang betroffen.Doch nicht nur wir stöhnen unter der Wirtschaftskrise. Auch im Schatten des Kremls muss man jeden Rubel zweimal umdrehen. Weil der Ölpreis gefallen ist war der Rubel plötzlich weit weniger wert. Die Folge war, dass sich auch die Russen weniger als früher leisten können.7.000 Jobs gingen in Österreich laut Wifo-Studie verloren. "Nur" 2.520 allerdings sind auch wirklich auf die Sanktionen zurückzuführen. 198 Millionen Euro entgehen so der österreichischen Wirtschaft.Erst kurz vor Weihnachten wurde beschlossen, die Sanktionen gegen Russland für ein weiteres halbes Jahr zu verlängern . Kritik kam unter anderem von der österreichischen Regierung.