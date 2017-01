Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Man lebe in unsicheren Zeiten, sagt Starbucks-Chef Howard Schultz zu seinem Vorhaben. Starbucks wolle "das Vertrauen in unsere Partner rund um den Globus" wieder verstärken. Starbucks werde sich bei der Mitarbeiterauswahl zunächst auf Menschen, die US-Truppen als Übersetzer und Hilfskräfte unterstützt haben, konzentrieren.Schultz erinnerte auch an das unter Barack Obama eingeführte DACA-Programm, das im Kindesalter in die USA eingereisten Menschen hilft, den Führerschein, eine Ausbildung und einen sicheren Job zu bekommen.Auch den Menschen in Mexiko verspricht Schultz Hilfe. Starbucks sei "bereit, unseren mexikanischen Angestellten, Partnern und ihren Familien zu helfen", falls sie von Handelssanktionen, Einreisebeschränkungen oder Steuern betroffen sein sollten.