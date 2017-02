Schon jetzt wird am Gelände für das Großprojekt gegraben, die Maschinen sollen 2018 anlaufen.Ebenfalls umstrukturiert wird die Verwaltung. Auch sie ist momentan auf mehrere Standorte aufgeteilt. Auch sie soll gebündelt werden. Allerdings nicht in Wattens, sonder in Gdansk in Polen. Zur Zeit sind in Wattens 500 Mitarbeiter in diesem Bereich tätig. Mittelfristig sollen die Jobs erhalten bleiben. Langfristig hat das der Konzern nicht zugesichert.