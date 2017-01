Familie kaum Auslöser Privatinsolvenzen: Die häufigsten Gründe 2016

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und Creditreform berichten, ist das Unternehmen "Schuh & Schuh PKTS GmbH" mit Sitz in Dornbirn - besser bekannt als Vögele Shoes - zahlungsunfähig.Der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Form eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung ist am Dienstag am Landesgericht Feldkirch gestellt worden. Der AKV rechnet damit, dass das Insolvenzverfahren am Mittwoch ordnungsgemäß eröffnet wird.