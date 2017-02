Entwurf und Gutachten SPÖ will Bankomat-Gebühren per Gesetz verbieten

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Damm ist gebrochen BAWAG führt die Bankomatgebühr ein

Die Diskussion rund um die Bankomat-Gebühren begann, als der private Bankomat-Betreiber "Euronet" eine Gebühr von 1,95 Euro pro Behebung einführte. Als dann die BAWAG nachzog, war der Damm endgültig gebrochen. Die Wogen gingen hoch.Auch die Politik schaltete sich ein: Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) will den Banken und Bankomatbetreibern per Gesetz verbieten, für eine Geldbehebung extra Gebühren zu verlangen. Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) war mit seinem Vorschlag einer genauen Kennzeichnung kostenpflichtiger Geräte schon vorsichtiger.Nun schaltet sich die Bundeswettbewerbsbehörde ein. In einem Bericht stellt sie sich gegen das angedachte Verbot, weil es den freien Wettbewerb einschränken würde. Außerdem sei es verfassungsrechtlich bedenklich.