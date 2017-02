Zielpunkt-Neustart in Wien gescheitert

In der Wallensteinstraße Erste Zielpunkt-Filiale in Wien ist wieder offen

Erste Testfiliale in Wien Supermarkt-Kette Zielpunkt sperrt wieder auf

Große Geldmengen wurden in den Markt gepumpt, die Umsätze lagen aber unter den Erwartungen: Mehr als eine halbe Million Euro an Schulden habe das Unternehmen angehäuft, berichtete die APA am Donnerstag unter Berufung auf den KSV1870.Die Sanierung ohne Eigenverwaltung soll, hofft die Firma, den Markt in Brigittenau retten. Schon in naher Zukunft will man wieder Gewinne erwirtschaften. Ob der Standort tatsächlich bestehen kann, prüft nun die Wiener Insolvenzverwalterin Eva Rieß.