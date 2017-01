Zum dritten Mal in Folge: Heute.at ist Nummer 1!

"heute.at"-Chefredakteurin Maria Jelenko-Benedikt (links) und Geschäftsführerin Ursula Gastinger (rechts).

Die ÖWA Basic weist für das Dachangebot von Heute.at im Dezember ein Plus von über 919.000 Unique Clients aus. Es sind nun 4.845.000, dies entspricht einer Steigerung von 23% gegenüber dem Vorjahr.

Damit kann heute.at die Nummer-1-Position unter den vergleichbaren Online-Angeboten der Print-Nachrichtenwebsites in Österreich eindrucksvoll halten. Die Visits stiegen ebenfalls um 48% auf nun 11.7 Millionen, die Page Impressions (PI) gar um 67% auf nun über 41 Millionen.



Geschäftsführer Wolfgang Jansky: "Wir verfolgen weiter unser Ziel noch mehr Leser davon überzeugen, heute.at als primäre Nachrichtenquelle zu nützen."



"Der wiederholte Erfolg bestätigt, dass wir mit der seriösen Mischung aus Unterhaltung und Nachrichten nah am Leser bleiben" freut sich Mag. Maria Jelenko, Head of Digital Development über die bestätigte Nummer- 1 -Stellung.





Quelle: ÖWA Basic 12/2015, 12/2016