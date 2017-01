Fünf Airbus A320 AUA: Ab 26. März 46 Flüge mehr in Europas Citys

Zahlreiche neue Leute werden bei den Austrian Airlines benötigt. Die Fluglinie will im Jahr 2017 das Personal ordentlich aufstocken. So werden rund 100 Flugbegleiter, 80 Piloten und zahlreiche Personen für den Check-in, die Gates und für die Technik gesucht.Grund für den zusätzlichen Bedarf an Mitarbeitern sind zwei neue Airbus-Maschinen, die in Betrieb genommen werden sowie zahlreiche neue Langstreckendestinationen. Nicht nur die Austrian Airlines, sondern die ganze Lufthansa-Gruppe startete eine Personaloffensive. 3.000 neue Jobs sollen entstehen, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.Konzernweit entfallen rund 2.200 auf Flugbegleiter, 1.400 von ihnen sollen am Drehkreuz Frankfurt und München beschäftigt werden.Doch es gibt nicht nur Neueinstellungen, sondern auch Kündigungen. "Es wird in einigen Bereichen wie Lufthansa-Technik und der Catering-Tochter LSG wie angekündigt Umstrukturierungen geben", so ein Sprecher zu "Reuters".