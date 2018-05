Hase lief auf Straße – Pkw-Lenker verunglückt

Am Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr lenkte ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See seinen PKW aus Pamhagen kommend in Richtung Apetlon. Rund 700 Meter vor dem Ortsgebiet von Apetlon lief plötzlich ein Feldhase über die Fahrbahn des Güterweges, weswegen der Lenker dem Tier auszuweichen versuchte.

Er verriss das Lenkrad und verlor aufgrund dieses Fahrmanövers die Kontrolle über sein Fahrzeug. In weiterer Folge kam der 82-Jährige mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei streifte das Fahrzeug zwei Bäume, ein Marterl und einen Stromverteilerkasten, ehe es wieder auf den Rädern stehend zum Stillstand kam.

Nicht angurtet

"Da der Lenker zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles nicht angegurtet war, wurde er während des Überschlages aus dem Fahrersitz geschleudert und kam schließlich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz zum Liegen", teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann ansprechbar. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von einem Notarztwagen in das Krankenhaus eingeliefert.

Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.

(red)