Oberwart 29. März 2018 12:32; Akt: 29.03.2018 12:32 Print

Aufgegriffene Flüchtlinge gehen in Sitzstreik

In der Nähe der Informhalle in Oberwart sind am Dienstag 45 Flüchtlinge aufgegriffen worden. Sie dürften von Schleppern ausgesetzt worden sein.