Aus drei Teilen über 18.000 Trends stylen

Hip mit Zipp: Kimberly Lang (27) aus Neusiedl am See bringt mit einem coolen Mode-Konzept frischen Wind in den Kleiderschrank. Das Besondere an ihrer "Trinity"-Kollektion: Jeweils zwei Unterteile lassen sich mit einem Oberteil zu einem Traumkleid zusammenzippen.

Kleider mit praktischen Vorteilen



"Aus 20 verschiedenen Designs kann man über 18.000 Outfit-Varianten kombinieren", so die Designerin. Neben den femininen Schnitten und der garantierten Abwechslung bestechen die Kleider auch mit praktischen Vorteilen: Nie wieder umständliches Schließen eines Bodys und keine Verfärbungen nach dem Waschen mehr.