26-Jähriger nach Badeunfall reanimiert

Badeunfall am Sonntag in Andau im burgenländischen Bezirk Neusiedl am See: Ein Mann war am Abend ins Wasser gesprungen und ist nicht mehr wieder aufgetaucht. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. "Heute sind wir zu einer Personenrettung am Badesee Andau ausgerückt. Ein junger Mann konnte aus dem Wasser gerettet, wiederbelebt und mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden", teilte die Freiwillige Feuerwehr Andau mit.

Nach ca. einer halben Stunde gefunden

Weil der Badesee an jener Stelle rund neun Meter tief ist, gestaltete sich die Suche durch andere Badegäste und die Feuerwehr zunächst schwierig. Nach rund 35 Minuten konnte der vermisste Burgenländer schließlich von Feuerwehrtauchern geortet werden. Der 26-Jährige wurde ans Ufer gebracht und dort erfolgreich reanimiert.

Der Mann wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 ins Krankenhaus von Eisenstadt geflogen. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Badegastes ist derzeit nichts bekannt. Die Ursache des Unfalls ist ebenfalls noch unklar.

