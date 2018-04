Hier geht jüngste Dealerin in die Freiheit

Nach etwa eineinhalb Monaten in Untersuchungshaft konnte Isa F. (Name geändert) am Mittwoch endlich wieder ihre Familie und Freunde in die Arme schließen – und zwar in Freiheit.

Die "jüngste Drogendealerin Österreichs" verließ kurz nach Ende der Gerichtsverhandlung die Justizanstalt Eisenstadt – trotz eines rechtskräftigen Schuldspruches. Das Jugendschöffengericht hatte die bald 17-Jährige in Eisenstadt zu 15 Monaten Haft verurteilt, davon drei unbedingt. Da "Hasch-Isa" mehr als die Hälfte bereits in U-Haft verbüßt hatte, wurde sie enthaftet.

Das Geld ist weg

Rückblick: Die 16-Jährige hatte von Frühling 2017 bis Anfang 2018 mit Cannabis, Speed und Ecstacytabletten gedealt und dabei etwa 30.000 Euro verdient – zuvor war sogar eine Summe von 200.000 Euro im Raum gestanden. Über ihre Kunden, es sollen etwa 15 regelmäßige gewesen sein, führte sie ein Tagebuch. Vom Geld ist nichts mehr übrig. Isa F. hat alles ausgegeben.

Die Enthaftung war tränenreich. Neben der Familie waren auch ehemalige Mitschüler aus der HASCH Eisenstadt (Isa F. flog mittlerweile von der Schule, will im Herbst aber an einer anderen weitermachen oder eine Lehrstelle antreten) gekommen, um das Mädchen herzlich in Empfang zu nehmen.

Schulhof-Dealerin vor Gericht

