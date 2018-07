Ex-Partner tot: Frau sucht verschwundene Hunde

"Mein ganzes Leben dreht sich derzeit um die Suche. Sie waren meine Kinder", erzählt Tamara P. mit zittriger Stimme "Heute". Die Burgenländerin ist verzweifelt. Sechs Jahre lang kümmerte sich die 38-Jährige mit ihrem Lebensgefährten liebevoll um ihre American Staffords. Auch nach dem Liebes-Aus teilten sie sich das Sorgerecht. Bis zum tragischen Wochenende im Mai 2018.

"Ich will nur wissen, ob sie am Leben sind"



"Mein Ex-Partner verunglückte am Pfingstmontag mit dem Motorrad. Nach seinem plötzlichen Tod wusste niemand wo Duardo und Amica sind." Weder Familie noch Freunde haben eine Spur. Einziger Anhaltspunkt: "Mein Ex hat die Impfpässe mitgenommen, weil er mit den Tieren verreisen wollte." Seit Monaten geht die Angestellte nun jedem Hinweis nach. "Ich will nur wissen, ob sie am Leben sind und würde sogar 2.000 Euro Finderlohn zahlen."

