Frauenleiche im Neusiedler See: Verdächtiger in Haft

Zwischen einer Seehütte und dem Schilfgürtel wurde in der Ruster Bucht des Neusiedler Sees Mitte April ein Teil einer weiblichen Leiche gefunden. Die Polizei ermittelt seitdem. Über die nächsten Tage fand man Kopf, zwei Unterarme ohne Hände, einen Unterschenkel und einen Oberschenkel. Die Identität der Toten ist noch ungeklärt, die Frau war zum Todeszeitpunkt zwischen 25 und 40 Jahre alt.

Nun scheint es einen Ermittlungserfolg der Polizei zu geben. Laut "Salzburger Nachrichten" hat die Polizei am Freitagabend einen Wiener verhaften können, der geständig sei. Er soll ein Freier der Frau gewesen sein, von der die Polizei ausgeht, dass es sich um eine slowakische oder tschechische Prostituierte gehandelt hat. Die Informationen sollen von Ermittlern der Polizei bestätigt worden sein.

Am Westbahnhof in Erscheinung getreten

Wie "Heute" in Erfahrung bringen konnte, soll der Verdächtige auch als Dealer am Wiener Westbahnhof in Erscheinung getreten sein. Dort soll er auch sein späteres Opfer kennengelernt haben, die Prostituierte wurde aller Wahrscheinlichkeit nach in einer Schilfhütte des Verdächtigen am Neusiedler See mit einer Axt ermordet und zerstückelt. Es soll nicht die erste Gewalttat gewesen sein, der offenbar geständige Mann soll schon einmal eine Tat mit einer Axt verübt haben.

Die Obduktion lieferte in der Vergangenheit Grusel-Details: Der Körper wurde bereits unterhalb des letzten Rippenbogens abgetrennt. Die Arme wurden unter dem Ellenbogen mit einem scharfen Gegenstand geteilt, was sehr für das Verbrechen eines Profis spricht. "Wir werden so lange suchen, bis alle Leichenteile gefunden wurden", erklärte Staatsanwalt Koch gegenüber "Heute". Wie lange die Suche andauern wird, ist noch nicht bekannt.

+++ Lesen Sie hier alle Artikel zum mysteriösen Leichenfund im Neusiedler See! +++

(red)