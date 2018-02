Fünfköpfige Einbrecher-Bande von Polizei gefasst

Die Beamten aus Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) hatten im Rahmen des Streifendienstes am 12. Dezember 2017 einen Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums beobachtet, der gerade das Schloss eines Fahrrades aufbrach und damit davonfuhr.

Anschließend traf sich der 40-Jährige im Ortsgebiet Kittsee mit zwei seiner Komplizen im Alter von 27 und 43 Jahren, die das Fahrrad in einen Pkw luden.

Die drei Slowaken wurden noch an Ort und Stelle von der Polizei festgenommen. Bei der Kontrolle des 27-Jährigen, der sich mit einem gestohlenen Dokument ausgewiesen hatte, stellte sich dann heraus, dass gegen den Mann ein nationaler Haftbefehl der Slowakei bestand.

Einbruchswerkzeug in Auto gefunden

Der 43-Jährige wurde wegen Eigentumsdelikte per Aufenthaltsermittlung gesucht. Im Auto fanden die Polizisten typisches Einbruchswerkzeug und Gegenstände vor, die von anderen Straftaten stammen dürften, wie fremde Ausweise und Bargeld.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die drei Männer für mehrere Eigentumsdelikte im Bereich Kittsee und der weiteren Umgebung verantwortlich sein dürften.

Insgesamt werden den Slowaken laut Polizei 39 Delikte zur Last gelegt, die sie größtenteils bei den Einvernahmen auch gestanden haben.

Diebestour in Wien, Nieder- und Oberösterreich

Die 13 Tatorte befinden sich in den Bezirken Neusiedl am See, Bruck an der Leitha, Gänserndorf und Wien-Simmering. Der Gesamtschaden zu allen Straftaten beläuft sich auf rund 40 000 Euro.

Neben Fahrrädern, Parfums und einem Navigationsgerät wurden auch Mobiltelefone sowie Werkzeug verschiedenster Art gestohlen.

Weitere Mittäter ausgeforscht

Die Polizei konnte neben den drei Festgenommen schließlich auch noch zwei weitere Mittäter ausforschen, die ebenfalls aus der Slowakei stammen. Die beiden Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt.

