Betrunkener Geisterfahrer baut Crash auf der A4

Ein folgenschwerer Geisterfahrerunfall passierte am Donnerstag gegen 3.45 Uhr auf der Ostautobahn (A4) im Gemeindegebiet von Parndorf in Fahrtrichtung Wien: ein 27-jähriger Autofahrer war bei der Anschlussstelle Neusiedl am See falsch auf die Autobahn aufgefahren und somit in die falsche Richtung unterwegs. Nach etwa zwei Kilometer Fahrt krachte er mit seinem Pkw frontal gegen den Wagen eines 46-jährigen Lenker aus Ungarn.

Die beiden Unfallbeteiligten hatten Riesenglück, wie die LPD Burgenland mitteilt: "Bei diesen Verkehrsunfall wurde keiner der beiden Fahrzeuglenker verletzt."

Lenker war betrunken

Ein durchgeführter Alkomattest beim Geisterfahrer verlief Polizeiangaben zufolge positiv. Sein Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

Nach dem Crash war die Ostautobahn im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Ungarn bis 6 Uhr nur einspurig befahrbar. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom örtlichen Abschleppdienst abtransportiert werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Der 27-jährige Fahrzeuglenker wird nach Abschluss der Erhebungen wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angezeigt.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)