Party zu laut: Nachbar (72) bedroht Frau mit Pistole

Die Polizei wurde gegen 20.30 Uhr zu einem Einsatz in Güssing beordert.

In einem Garten feierte eine Frau eine Grillparty, bei der auch Musik gespielt wurde. Während die Gäste bei der Feier ihren Spaß hatten, passte einem Nachbarn die Party überhaupt nicht.

Der 72-Jährige fühlte sich laut Polizei so gestört, dass er ihr einen kleinen Besuch abstattete. Nur kurze Zeit später stand er dann mit einer Pistole in der Hand in der Hauseinfahrt.

Der Pensionist bedrohte daraufhin die Hausbesitzerin und richtete die Waffe gegen sie. Die 51-Jährige ergriff sofort die Flucht in ihr Anwesen und erzählte den Partygästen von dem Vorfall.

Gast nimmt Nachbarn Waffe ab

Diese verständigten sofort die Polizei. Ein 50-jähriger Gast nahm dem Nachbarn schließlich die Pistole ab und verwies ihn vom Grundstück.

In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten dann noch zwei weitere Langwaffen, auch die Pistole wurde sichergestellt. Der 72-Jährige wurde angezeigt.

