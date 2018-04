Ist Reality-Star Fanni die Tote aus dem See?

Ungarische Medien spekulieren, dass die seit Monaten vermisste Fanni die Tote vom Neusiedler See sein könnte. Das Sternchen (24) der Reality-Show "Wirkliche Welt" war am 20. November 2017 aus ihrer Wohnung verschwunden und hatte ihre geliebten Hunde zurückgelassen. Seither gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr.

Am Freitag fand ein Schilfschneider in der Ruster Bucht (Burgenland) zuerst den Torso, später den Kopf einer Frau. Am Montag rückten Feuerwehrboote aus, um im trüben Gewäser nach den noch fehlenden Körperteilen zu suchen - und fanden dabei zwei Unterarme ohne Hände, sowie einen Ober- und einen Unterschenkel.

Die Gerichtsmedizinerin im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital konnte mittlerweile die DNA sichern. Grenzüberschreitend sollen nun die Datenbanken nach der Identität der Toten durchstöbert werden - ist es Fanni?

Falls ja, wird sich das Mordrätsel bald klären. Am Montag kam zudem heraus: Kopf und Extremitäten wurden abgetrennt, möglicherweise mit einer Trennscheibe. Staatsanwalt Roland Koch sagte zu "Heute": "Wir ermitteln in alle Richtungen - auch Mord ist denkbar."

