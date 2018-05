Auf dem Neusiedler See 07. Mai 2018 12:40; Akt: 07.05.2018 13:03 Print

Kitesurfer vom eigenen Schirm zu Tode geschleift

Badegäste schlugen Alarm: Bei einem fatalen Sportunfall in Breitenbrunn am Neusiedler See kam am Wochenende ein Niederösterreicher ums Leben.