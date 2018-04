49-Jähriger entdeckt Granate auf Feld

Wie die Polizei am Montag mitteilte, entdeckte der 49-Jährige die Granate bereits am 14. April in Kotezicken im Burgenland.

Der Mann aus Jabing fand das rund 30 Zentimeter lange Kriegsmaterial auf einem Acker.

Nach dem Fund verständigte der 49-Jährige umgehend die Beamten der Polizeiinspektion Großpetersdorf.

Polizei sperrte Fundort ab

Die Polizisten sperrten den Fundort daraufhin bis zur Abholung der Granate durch den Entminungsdienst des Bundesministeriums für Landesverteidigung ab.

(wil)