Mitsubishi brennt während Thermenurlaub ab

Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Einsatz bei einem Fahrzeugbrand auf den Parkplatz eines Thermenhotels in Stegersbach gerufen. Beim Eintreffen der Streife am Brandort konnte eine starke Rauchentwicklung bei einem dort geparkten Mitsubishi wahrgenommen werden.

Von den Polizisten wurde sofort mit einem selbst mitgebrachten Feuerlöscher mit der Brandbekämpfung begonnen, um eine Ausbreitung des Brandes auf weitere abgestellte Fahrzeuge auf dem Parkplatz zu verhindern. Kurz darauf traf auch die verständigte Feuerwehr Stegersbach ein

Schließlich konnte um 13:50 Uhr "Brandaus" gegeben werden.

Seitens der Polizei wurde den weiteren Erhebungen ein Brandermittler beigezogen. Es konnte ermittelt werden, dass es durch eine nicht näher definierte technische Ursache im Motorraum zur Brandentstehung gekommen war.

