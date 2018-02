Brand in Jennersdorf 22. Februar 2018 17:21; Akt: 22.02.2018 17:21 Print

Müllraum ging komplett in Flammen auf

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Mittwoch ein Müllraum in Jennersdorf in Vollbrand. Die Florianis konnten das Feuer aber schnell unter Kontrolle bringen.