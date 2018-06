Gesuchter 24-Jähriger bei Kontrolle geschnappt

Die Polizei führte gegen 21.20 Uhr an der Ostautobahn A4 auf Höhe der Ausfahrt Mönchhof im Bezirk Neusiedl am See Routinekontrollen durch.

Im Zuge der Überprüfungen stoppten die Beamten schließlich einen 24-jährigen Autofahrer aus Rumänien. Bei der Kontrolle der Personalien stellten die Polizisten dann fest, dass der junge Mann zur Festnahme ausgeschrieben ist.

Bereits im Jahr 2017 hatte die Staatsanwaltschaft Wien einen Haftbefehl gegen den 24-Jährigen ausgeschrieben, berichtet die Polizei.

Zahlreiche Diebstähle

Unter anderem wegen Diebstahls, schweren Diebstahls, gewerbsmäßigen Diebstahls und gewerbsmäßigen Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 24-Jährige in eine Justizanstalt überstellt.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(wil)