Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich

Eine in Wien lebende dreiköpfige Familie aus Rumänien war mit einem 50-jährigen aus Ungarn in ihrem ihrem Auto auf der A4 in Richtung Wien unterwegs, berichtet die Polizei.

Bei Parndorf geriet der Pkw rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Leitpflock, überschlug sich und kam im Straßengraben entgegen der Fahrtrichtung wieder auf den Rädern zum Stillstand.

Der Ungar und eine 29-jährige Frau aus Rumänien wurden unbestimmten Grades verletzt, der 37-jährige Rumäne sowie sein einjähriger Sohn, der angeschnallt im Kindersitz saß, wurden leicht verletzt.

Sekundenschlaf als Unfallursache

Alle vier Insassen wurden noch an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt und anschließend mit der Rettung in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

Die Unfallursache war laut Polizei Sekundenschlaf, am Auto entstand Totalschaden. Ein Alkotest verlief negativ. Es entstand keine Verkehrsbeeinträchtigung.



