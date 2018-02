Suchaktion beendet 22. Februar 2018 18:30; Akt: 22.02.2018 21:24 Print

Ohne Winterkleidung weg: Buben in Wien aufgetaucht

Von zwei Buben aus dem Bezirk Güssing fehlte am Donnerstag jede Spur. Am Abend dann die Entwarnung: die zwei Ausreißer wurden gefunden. Und zwar in Wien!