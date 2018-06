Polizei sucht dreisten Dieb aus Neusiedl

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe zur Ausforschung eines unbekannten Täters. Der Mann wird verdächtigt im Bezirk Neusiedl am See in mehreren Fällen aus den Wohnbereichen von landwirtschaftlichen oder gewerblichen Anwesen Geld, Schmuck und elektronische Geräte gestohlen.

Von dem Verdächtigen liegt nun ein Lichtbild von Aufnahmen einer Überwachungskamera vor.

Konkret geht es um vier Fälle von Einschleichdiebstählen in Weiden am See, Jois und Neusiedl am See, bei denen ein Gesamtschaden von mehr als 2.000 Euro verursacht wurde. "Mittlerweile wurden zwei weitere Fälle angezeigt", so die LPD Burgenland.

Der auf beiliegenden Fotos abgebildete Verdächtige ist 25 bis 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, von sportlicher Statur, hat einen leicht dunklen Teint und sprach gebrochen Deutsch. Er war mit einer blauen Baseballkappe (vermutlich Marke Northface) bekleidet, trug eine blaue Umhängetasche, ein graues PUMA-Oberteil, vermutlich dazugehörige blaue Jogginghose und schwarze PUMA-Turnschuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung an die Polizeiinspektion Neusiedl am See unter der Telefonnummer 059133 1130.

