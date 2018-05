Hund biss 67-Jährigem Teil seines Ohrs ab

Der 67-Jährige aus Raiding (Bezirk Oberpullendorf) wollte am Samstagvormittag an einer Privatadresse eine Einladung in den Briefkasten bzw. die Zeitungsrolle eines Bekannten einwerfen. Als sich der Mann – er musste sich dazu bücken – wieder aufrichtete, wurde er plötzlich von den beiden Hundes des Hausbesitzers überrascht.

"Einer der beiden Rüden stellte sich auf die Hinterpfoten und ragte dadurch mit dem Kopf über den oberen Rand des Eingangstores", teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag mit.

Anzeige bei Staatsanwaltschaft

Der 67-Jährige hatte den Vierbeiner der Rasse Cane Corso Italiano offenbar nicht rechtzeitig bemerkt und konnte nicht mehr rasch genug ausweichen. Der Hund biss zu. Dabei wurde dem Mann ein Teil seines linken Ohrs abgebissen.

Der Hundehalter dürfte den Vorfall gerade noch beobachtet haben und ist sofort aus dem Haus gelaufen. Er pfiff seine Haustiere zurück und bot dem Verletzten seine Hilfe an. Dieser begab sich dann aber selbständig in ärztliche Behandlung.

Der Vorfall wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt.

(red)