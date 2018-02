Rettungsauto von Sturm in Straßengraben geblasen

Zwei Sanitäter waren am Mittwoch gegen 8.30 Uhr gerade auf dem Weg von Wallern nach Kittsee im Bezirk Neusiedl am See.

Die beiden Rettungskräfte wollten eine 88-jährige Patientin in ein Krankenhaus überstellen.

Aufgrund des starken Seitenwindes und der Schneefahrbahn kam der 20-jährige Fahrer des Krankentransporters zwischen dem Kreisverkehr zur Auffahrt A6 und dem Ortsgebiet von Kittsee von der Straße ab.

Über Böschung gerutscht

Der junge Lenker konnte das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen und schlitterte eine Böschung hinab. Dabei erlitten die Patientin und sein 18-jähriger Kollege leichte Verletzungen.

Die 88-Jährige wurde schließlich mit einem anderen Rettungsauto ins Spital gebracht. Das beschädigte Fahrzeug wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Kittsee geborgen.

