Das ist das Opfer des "See-Killers"

Der Verdächtige Alfred U. (63) soll eine noch unbekannte Frau Ende März in seiner Wohnung in der Brigittenau erwürgt und zersägt haben. Die Ermittler haben am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt ihre Ermittlungsergebnisse präsentiert.

In den Tagen nach der Zerstückelung soll der Verdächtige die Leichenteile in Plastiksäcken und Kisten entsorgt haben. Er schaffte sie mit seinem alten, silbernen Mercedes in die von der Mutter geerbte Schilfhütte in Rust. Mit einem Elektroboot brachte er die Teile dann zu einer vom Schilf verdeckten Einbuchtung und versenkte sie dort.

Identität noch ungeklärt

Die Identität des Opfers, laut Obduktionsergebnis zwischen 20 und 40 Jahre alt, ist noch ein Rätsel. Aber die DNA der Frau wurde bei einem Einbruchsdiebstahl im Frühjahr 2017 sichergestellt, sagten die Ermittler bei der Pressekonferenz. Es ist unklar, ob sie die Täterin war oder das Kellerabteil benutzt hatte. Sie ist 155-165 Zentimeter groß und zierlich.

Laut dem Verdächtigen trug sie den Spitznamen "Beate". Alfred U. vermutet, dass sie aufgrund des Akzents Ungarin war.

Sie hat eine Zahnfehlstellung, rötlich-schwarzes, ganz kurzes Haar, durchstochene Ohrläppchen und eine Mandel-OP. Am Mittwoch leitet das Bundeskriminalamt die weltweite Fahndung nach dem Opfer ein.

Wegen des Wien-Bezugs hatte man nach einem Hüttenbesitzer mit Bezug Wien/Rust und Vorstrafen gesucht. Bei der Hütte von Alfred U. schlugen die Leichenspürhunde schließlich an. In der ersten Einvernahme wollte der Verdächtige die Ermittler auf eine andere Person lenken, doch der entscheidende Beweis, DNA-Spuren der Frau in seiner Wohnung, ließen ihn einknicken. Der 63-Jährige legte ein umfangreiches Geständnis ab. Aber: Er zeigte keine Regung", so die Ermittler.

Die Beichte

"Ich wollte gar keinen Sex mit der Frau. Ich wollte doch nur ein bisschen Haut spüren und endlich wieder mit jemandem kuscheln", sagt der 63-Jährige über die grausame Tat, berichtet die Anwältin des Mannes, Astrid Wagner.

"Plötzlich begann sie wie wild zu schreien. Ich geriet in Panik und habe sie gewürgt." Als sein körperlich unterlegenes Opfer still war, ließ Alfred U. von ihm ab. Doch da die Frau in der Folge sofort wieder wie ein Berserker zu brüllen begann, geriet der Verdächtige in Rage und drückte erneut zu – so lange, bis sie tot war. Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Sachdienliche Hinweise zur Identität des Opfers werden an die Telefonnummer 059133 103333 oder unter der E-Mail-Adresse LPD-B-LKA@polizei.gv.at erbeten.

