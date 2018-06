Segler nach Köpfler von Boot schwer verletzt

Ein 35-jähriger Mann aus Wien mietete sich mit Freunden am Samstag ein Segelboot in Breitenbrunn. Die Gruppe wollte über den Neusiedler See nach Podersdorf segeln.

Auf Grund gelaufen

Doch kurz vor dem Ziel, nördlich der Steganlage des Strandbades Podersdorf lief das Boot aufgrund der geringen Wassertiefe auf Grund und blieb im Schlamm stecken.

Der 35-jährige Wiener wollte das Boot anschieben und sprang dazu ins Wasser. Zeugenassagen zufolge sprang er Kopf voraus und tauchte nicht mehr auf.

Bewusstlos, Lähmungserscheinungen

Seine Freunde, die im Boot geblieben waren, sprangen sofort ins Wasser und zogen den 35-Jährigen an die Oberfläche. Er war durch den Aufprall kurzzeitig bewusstlos geworden. Als er wieder zu sich kam konnte er seine Gliedmaßen nicht bewegen.

Per Hubschrauber ins Spital

Passanten an Land verständigten die Einsatzkräfte, die mit First Responder, Notarzt und einem Rettungshubschrauber anrückten. Mit dem Heli wurde der Schwerverletzte in ein Wiener Spital geflogen.

(red)