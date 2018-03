Soldaten retten junge Familie vor Hausbrand

Zwei Bundesheer-Soldaten – Wachtmeister W. und Korporal A., beide vom Aufklärungsbataillon 3 in Mistelbach – waren Donnerstagfrüh im Burgenland auf Streife, als sie in der südburgenländischen Ortschaft Burg einen Dachstuhl in Flammen sahen, reagierten sie blitzschnell.

Sie alarmierten die Feuerwehr und rannten zu dem Einfamilienhaus. Dort hämmerten sie an die Tür und holten so eine vierköpfige Jungfamilie aus dem Schlaf und brachten sie in Sicherheit.

Kurz darauf traf die Feuerwehr ein und löschte den Brand. Polizeisprecherin Marion Bieler meinte laut Bundesheer: "Hätten die Soldaten nicht so rasch reagiert, hätte das Ganze wahrscheinlich in einer Katastrophe für die Familie geendet."

(red)