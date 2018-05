Surf World Cup: Zeugen retten Schwerverletzten

Ein Frau befand sich mit ihrem Begleiter gegen 4.15 Uhr Sonntagfrüh auf der Seestraße in Neusiedl am See, unweit des Veranstaltungsgeländes des diesjährigen Surf World Cup. Dort beobachteten sie zwei Männer, die heftig miteinander stritten. Kurze Zeit später, sie hatten die Streitenden bereits passiert, hörten sie ein dumpfes Geräusch und erblickten einen der beiden Streitenden im Wasser neben der Straße.

Mit ihrem Begleiter zog die Frau den Bewusstlosen aus dem Wasser und verständigte die Rettungskräfte. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert wo bei ihm eine Schädelprellung, eine Gehirnblutung, ein Hämatom am Hinterkopf und eine Rissquetschwunde an der Unterlippe diagnostiziert wurden.

Verletzter mit Gedächtnislücken

Bei dem Schwerverletzten handelt sich um einen 28-jährigen kirgisischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Wien-Simmering. Die Befragung des Verletzten im Krankenhaus ergab keinerlei Hinweis auf den oder die Täter bzw. Ursache.

Der Verletzte leidet an Gedächtnislücken und kann sich derzeit an nichts erinnern. Die Verletzungen können sowohl durch einen unbekannten Täter verursacht, als auch durch einen selbstverschuldeten Sturz infolge der Alkoholisierung entstanden sein.

Hinweise erbeten

Angesichts des rege besuchten Openings des Surf World Cups hofft die Polizei nun auf sachdienliche Hinweise zum Hergang aus der Bevölkerung. Hinweise werden – auch anonym – bei der Polizeiinspektion Neusiedl am See unter der Telefonnummer 0591331130 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

(red)