Traktor umgekippt: Keine Chance für Lenker

Am Donnerstagvormittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Neusiedler Straße (B51) mit der L310 in Weiden am See (Bez. Neusiedl) ein Verkehrsunfall mit tragischen Folgen: Ein Mann kam bei dem Crash ums Leben.

Die Unfallstelle ist aktuell noch gesperrt, eine lokale Umleitung wurde eingerichtet, so die Polizei. Auch der ARBÖ-Club berichtet via Twitter über eine Sperre der Neusiedler Straße nach dem Unfall.

B51, Neusiedler Str., beide FR, auf Höhe Weiden am See, Sperre (Unfall) #verkehr — ARBÖ (@arboe123) 24. Mai 2018

"Ersten Informationen zufolge dürfte ein Traktor umgestürzt und der Lenker aus der Kabine geschleudert worden sein", teilt Chefinspektor Gerald Pangl von der LPD Burgenland mit.

Weitere Details über die Unfallumstände oder nähere Informationen zu den am Crash beteiligten Personen liegen zunächst nicht vor.

