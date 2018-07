XXL-Schwertransporte rollen durch Österreich

Eine Papiermaschine, zerlegt in zwei Teile, tritt am Mittwoch, 1. August, ab 22.00 Uhr mit Begleitfahrzeugen ihren Weg Richtung Steiermark an.

Die XXL-Schwertransporter starten am Grenzübergang Nickelsdorf. Zwei Nächte benötigt das Spezial-Team um die 7,4 Meter breiten und 170 Tonnen schweren Megatransporter über die Autobahn zu navigieren.

In der ersten Nacht führt die Route über die A 4 Ost Autobahn, die A 2 Süd Autobahn auf die S 6 Semmering Schnellstraße. Beim Tunnel Ganzstein stoppt der Schwertransport und setzt seine Fahrt dann erst wieder am Donnerstag, 2. August um 22 Uhr fort.

Mit Verzögerungen rechnen

Die XXL-Lkw bewegen sich dann über die S 6 und die S 36 Murtal Schnellstraße bis Judenburg/West. Von dort geht es weiter auf der Bundesstraße bis Pöls.

In beiden Nächten ist daher auf diesen Routen mit Verzögerungen zu rechnen, berichtet die ASFINAG.



Quelle: ASFINAG

(red)