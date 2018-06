Aufgeflogen 16. Juni 2018 09:50; Akt: 16.06.2018 09:52 Print

Dieb reiste nur fürs Handy-Stehlen zum Nova Rock

Nach dem Diebstahl mehrerer Handys am Nova Rock konnte ein Verdächtiger am Gelände festgenommen werden. Er ist in Haft und wurde angezeigt.